Ankara Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi’nden alınan veriler doğrultusunda, başkentteki bazı ilçeler için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu. Özellikle Mamak, Haymana ve Polatlı ilçelerinde bu akşam saatlerinde yerel olarak gök gürültülü ve kuvvetli sağanak yağışların etkili olmasının beklendiği bildirildi.

Uyarının geçerli olacağı saat aralığı:

Başlangıç: 8 Ağustos 2025 - Saat 19.00

Bitiş: 8 Ağustos 2025 - Saat 21.00

Valilik açıklamasında, beklenen yağışların ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara yol açabileceğine dikkat çekildi. Ayrıca yağış anında ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtilerek vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Önümüzdeki 2 saatlik periyotta, Ankara’nın Mamak, Haymana ve Polatlı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”

Yetkililer, vatandaşların hava koşullarına karşı güncel gelişmeleri takip etmeleri ve mümkün olduğunca açık alanlarda bulunmamaları konusunda uyarıda bulundu.