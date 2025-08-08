Dünya bilardo şampiyonluğunu Türkiye'ye kazandıran ilk isim olan Semih Saygıner’in hayat hikayesini konu alan “Usta” dizisinin hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Netflix'te tek sezon olarak yayınlanacak yapım, Saygıner’in çocukluk yıllarından günümüze uzanan ilham veren yaşam öyküsünü ekranlara taşıyacak.

Başarılı oyuncu Ekin Koç, dizide Semih Saygıner’e hayat verecek. Rolü için özel eğitime başlayan Koç, bilardo antrenmanlarıyla karakterine hazırlanıyor.

Genç kuşağın dikkat çeken isimlerinden Sümeyye Aydoğan da dizinin kadrosuna dahil oldu. Aydoğan, Semih Saygıner’in çocukluk aşkı İclal karakterini canlandıracak. Ana akım dizilerle de görüşmelerini sürdüren genç oyuncunun performansı şimdiden merakla bekleniyor.

Senaryosunu Başar Başaran’ın kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Umur Turagay oturacak. Eylül ayında sete çıkması planlanan “Usta” dizisinde, Semih Saygıner’in büyük aşkı Şenay Gürler’e kimin hayat vereceği ise henüz açıklanmadı. Bu rol için kimin seçileceği, dizinin en çok konuşulan başlıklarından biri oldu.