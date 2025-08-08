Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün güncel verilerine göre, Türkiye genelinde etkili olan sıcak hava dalgası hafta sonu boyunca da devam edecek. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Bugün, ülke genelinde birçok ilde sıcaklıklar 40 derecenin üzerine çıktı. Günün en yüksek sıcaklığı Siirt'in Kurtalan ilçesinde 42,6 derece olarak kaydedildi.

Aşırı sıcakların görüldüğü diğer noktalar ise şöyle sıralandı:

Şanlıurfa / Ceylanpınar: 42,3°C

Şırnak / Silopi: 42,3°C

Mardin / Nusaybin: 42,2°C

Diyarbakır / Bismil: 41,6°C

Gaziantep / Yavuzeli: 40,9°C

Adana / Feke: 40,6°C

Meteoroloji yetkilileri, sıcak çarpması riskine karşı özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkılmaması, bol sıvı tüketilmesi ve güneşten korunulması konusunda vatandaşları uyardı.