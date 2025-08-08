HABER MERKEZİ

Ozon Holdings PLC, 2025 yılının 2. çeyreğine ilişkin denetlenmemiş finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, ilk kez tek seferlik gelirlerle bağlantılı olmayan 166,7 milyon Türk lirası net kâr elde etti ve düzeltilmiş FAVÖK (EBITDA) rekor seviye olan 18,67 milyar Türk lirasına ulaştı.

Ozon'un 2025 yılı 2. çeyrek geliri, geçen yılın 2. çeyreğine kıyasla %87 artarak 108,38 milyar Türk lirasına yükseldi. Hizmetler dahil toplam ciro (GMV), %51 artarak 456,38 milyar Türklirası oldu. Ozon Global'deki Türk satıcıların cirosu, 2025 yılının 2. çeyreğinde önceki yılagöre 1,5 katından fazla büyüdü.

2. çeyrek sonuçlarına göre, şirketin aktif alıcı sayısı bir önceki yıla kıyasla %18 artarak 60,5 milyona ulaştı. Müşteri sadakati de artıyor: ortalama bir alıcı, Ozon üzerinden yılda 30'dan fazla sipariş veriyor; bu, bir önceki yıla göre 6 sipariş daha fazla.

Sonuç olarak, 2025 yılının 2. çeyreğinde Ozon, geçen yılın aynı dönemine kıyasla üçte ikioranında daha fazla sipariş teslim etti ve bu rakam 539,4 milyona ulaştı. Ozon müşterilerininTürk ürünlerine olan talebi daha da hızlı büyüdü; 2. çeyrekte pazar yeri müşterileri, bir öncekiyıla göre Türkiye'den 2 kat daha fazla ürün sipariş etti.

* Raporlama dönemindeki ruble cinsinden göstergeler, 2025 yılının 2. çeyreği ortalama kuru üzerinden Türk lirasına çevrildi.