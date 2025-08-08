Edinilen bilgilere göre, Çanakkale’de henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını meydana geldi. Yangına kara ekiplerinin yanı sıra helikopter ve yangın söndürme uçakları gibi hava araçlarıyla da müdahale ediliyor. Ekipler yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yangının etkisini artırmasında rüzgarın rol oynadığı belirtilirken, alevlerin hızla yayılması endişeye yol açtı. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarda, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) çevresindeki bazı bölgelerin tedbir amaçlı boşaltıldığı iddia ediliyor.

Yetkililer, yangına müdahalenin aralıksız sürdüğünü, vatandaşların ise güvenlik nedeniyle yangın bölgesine yaklaşmamaları gerektiğini belirtti. Ekipler, yangının yerleşim alanlarına sıçramasını önlemek için yoğun çaba harcıyor.