Şirketten yapılan açıklamaya göre Siemens, 2025'in üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını paylaştı. Bu dönemde güçlü sipariş büyümesi kaydeden Siemens, siparişlerini karşılaştırılabilir bazda (kur çevrimi ve portföy etkilerinden arındırılmış olarak) geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28 arttırarak 24,7 milyar avroya yükseltti. Toplam gelirler ise aynı bazda yüzde 5 artışla 19,4 milyar avro seviyesine ulaştı.

Sipariş-satış oranını 1,28 düzeyinde gerçekleşerek sağlıklı büyümesini sürdüren şirketin 2025'in ikinci çeyreği sonunda birikmiş sipariş tutarı 117 milyar avroyu buldu.

Siemens'in üçüncü çeyrekteki net karı, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 5 artışla 2,2 milyar avroya yükseldi. Bu artışta havalimanı lojistik iş kolundaki bir bölümün satışından elde edilen 0,2 milyar avro tutarındaki kazanç da etkili oldu. Satın alma fiyatı dağıtımı muhasebesi öncesi hisse başına temel kazanç (PPA öncesi EPS), geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 2,78 avro seviyesine geldi.

Endüstriyel iş kolu karı, geçen yılın aynı döneminde yazılım iş kolunda elde edilen güçlü performansın ardından bu yılın üçüncü çeyreğinde dijital endüstrilerdeki karın düşmesi nedeniyle yüzde 7 azalarak 2,8 milyar avroya geriledi. Buna karşın, diğer tüm endüstriyel iş kollarında hem kar hem de karlılık artış gösterdi. Endüstriyel iş kolu kar marjı ise yüzde 14,9 seviyesinde gerçekleşti.

Şirketin grup düzeyinde sürdürülen ve durdurulan faaliyetlerden elde ettiği serbest nakit akışı 2,9 milyar avroya ulaştı. Endüstriyel iş kollarındaki serbest nakit akışı ise tüm iş kollarında kaydedilen iyileşmelerin etkisiyle önemli bir artış göstererek 2,5'ten 3 milyar avroya yükseldi.

Dijital Endüstrilerdeki siparişler, ılımlı düşüşle 4,5'ten 4,4 milyar avroya geriledi. Otomasyon iş kolundaki siparişler, Çin ve ABD'deki önemli büyüme dahil raporlama yapılan her üç bölgedeki yüksek talep nedeniyle düşük seyreden önceki yıla kıyasla artış gösterdi. Bu artış, siparişlerin lisanslı yazılımlar açısından bir dizi büyük ölçekte sözleşmenin imzalanmasını kapsayan 2024'ün üçüncü çeyreğinin altında gerçekleşen yazılım iş kolundaki düşüş sebebiyle etkisiz kaldı. Karşılaştırılabilir gelir, yüzde 10 düşüşle 4,4 milyar avroya geriledi.

Yazılım iş kolundaki önemli gelir düşüşü de büyük ölçüde geçen yılın üçüncü çeyreğindeki yüksek lisanslı yazılım sözleşmelerinden kaynaklandı. Buna karşılık, otomasyon iş kolundaki gelirler, ağırlıklı olarak Çin'in etkisiyle, 2023'ün dördüncü çeyreğinden bu yana ilk kez bir önceki yıla göre artış gösterdi. Bu alanda 642 milyon avro kar ve yüzde 14,5 karlılık elde eden şirket, yazılım işindeki düşük gelir ve otomasyonla ilgili yüksek kıdem tazminatları nedeniyle düşüş yaşadı.

- Akıllı altyapı ve mobilite karı artırdı

Akıllı altyapı iş kolundaki karşılaştırılabilir siparişler, 5,7 milyar avroyla veri merkezleri ve enerji müşterileriyle imzalanan bir dizi önemli sözleşmeyi kapsayan önceki yılın güçlü seviyesine yakın oranda gerçekleşti.

Tüm iş kolları ve raporlama bölgelerinde gelirler, veri merkezleri ve enerji müşterilerinden gelen sipariş birikimini güçlü bir şekilde gerçekleştiren elektrifikasyon iş kolunun liderliğinde, karşılaştırılabilir bazda yüzde 9 artarak 5,7 milyar avroya yükseldi. Akıllı altyapı iş kolu, daha yüksek gelir, artan kapasite kullanımı ve devam eden verimlilik iyileştirmeleri sayesinde kar ve karlılığı bir önceki yılın aynı dönemine göre bir kez daha artırdı. Kar, yüzde 16 artışla 1,1 milyar avroya, kar marjı da yüzde 18,8'e yükseldi.

Mobilite iş kolunda siparişler, Mısır'da anahtar teslimi raylı sisteme yönelik mevcut bir çerçeve anlaşmasından 3,5 milyar avro değerindeki siparişin yanı sıra ABD'de yüksek hızlı trenler ve hizmetlere ilişkin 1,7 milyar avroluk siparişin etkisiyle 3 kattan fazla artarak 7,9 milyar avroya ulaştı. Bu iş kolunda en güçlü büyüme katkısı demir yolu araçları ve müşteri hizmetleri iş kollarından geldi. Tüm iş kollarındaki büyüme sayesinde gelir, karşılaştırılabilir bazda yüzde 19 artarak 3,1 milyar avroya yükseldi. Kar da yüksek gelir nedeniyle yüzde 26 artarak 286 milyon avroya ulaştı. İlgili kar marjı ise yüzde 9,3'e çıktı.

- 'Yeni pazarlara açılıyoruz'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Siemens AG Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Roland Busch, küresel pazardaki dalgalanmalara rağmen istikrarlı ve güçlü sonuçlar elde ettiklerini belirtti.

Siparişlerde, gelirde ve net karda sürdürülebilir büyüme ivmesi yakaladıklarını kaydeden Busch, 'Dijitalleşme ve sürdürülebilirlik, büyümemizin temel itici güçleri olmaya devam ediyor. Ayrıca, Dotmatics'in satın alınmasıyla, yaşam bilimleri alanında yeni pazarlara açılıyor, bilimsel zekayı, endüstriyel yapay zeka teknolojilerimizle entegre ederek önemli bir sinerji yaratıyoruz.' ifadelerini kullandı.

Siemens AG Mali İşler Direktörü Ralf Thomas da üçüncü çeyrekte 2,9 milyar avro serbest nakit akışı sağladıklarını bildirdi.

Thomas, 'Mali yılın tamamı için çift haneli serbest nakit akışı getirisi elde etmeyi hedefliyoruz. Geleceğe baktığımızda sürdürülebilir ve karlı büyümemizi sürdüreceğimize dair güçlü bir inanca sahibiz. Bu doğrultuda 2025 mali yılına ilişkin görünümümüzü koruyoruz.' değerlendirmesinde bulundu.