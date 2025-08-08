Ceza Tevfikevleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki birçok cezaevi ve personelin bulunduğu Kırşehir Ceza İnfaz Kurumları Lojmanları yerleşkesinde, caminin hızlıca ibadete açılması için yoğun çaba sarf ediliyor.

Kısa süre önce temeli atılan Kırşehir Adalet Camisi'nin inşaat sürecini değerlendiren Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener, bölgenin önemli bir ihtiyacının bu sayede giderileceğini dile getirdi.

Kırşehir Ceza İnfaz Kurumları kampüsünde yapımına başlanan caminin kaba inşaatın da yaklaşık yüzde altmışlık bir seviyeye ulaşıldığını vurgulayan Ener, hem vatandaşlara hem de infaz kurumunda görev yapan personellere hizmet verecek caminin, aynı zamanda bir sosyal merkez olmasını hedeflediklerini, oyun alanı ve kadınların kullanımı için ayrı bölümler ihtiva etmesinin planlandığını söyledi.

Ener, Kırşehir Adalet Camisi'nin kaba inşaatının ardından, ince işçiliğinin ve kalan kısımlarının tamamlanabilmesi için ek mali kaynağa ihtiyaç duyulacağını, bunlar için de hayırsever vatandaşların yardım ve desteklerini beklediklerini ifade etti.