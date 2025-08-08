Son günlerde yaptıkları sahne şovlarıyla gündemden düşmeyen ve hem çok beğenilen hem çok eleştirilen manifest grubu sosyal medyada adeta eleştiri yağmuruna tutuldu.

Grup üyeleri; Sueda Uluca, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Mina Solak, Zeynep Sude Oktay, Esin Bahat hep birlikte oturdukları masanın etrafında dünyaca ünlü grup olan BLACKPINK üyeleri hakkında söyledikleri sözlerle gündeme geldi. Manifest üyelerinin BLACKPINK hakkında yaptıkları eleştiri sırasında konuşma tarzları ve kelime telaffuzlarının bozukluklarıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.

Dünyaca ünlü grup hakkında " enerjiksiz" yakıştırması yapan grup üyeleri sosyal medyada eleştirilerin hedefi haline geldi. Ünlü gruptan ise henüz yaşanan olayla ilgili bir açıklama gelmedi.