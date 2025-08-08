2025/5363 TLMT.

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/5363 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 1.385.000,00 TL 1 Taşıt 34HLG493 Plakalı , 2023 Model , RENAULT Marka , MEGANE SEDAN ICON 1.3 TCE EDC Tipli ,

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/09/2025 - 11:55

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 16/09/2025 - 11:55 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/10/2025 - 11:55

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 14/10/2025 - 11:55

(İİK m.114/4)