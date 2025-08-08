Yangın, saat 18.30 sıralarında Kepez'e bağlı Altınova Sinan Mahallesi Çağdaş sokakta yer alan otel ekipmanları malzemesi satılan bir iş yerinin deposunda meydana geldi. İddiaya göre, elektrik kontağından çıkan yangını gören iş yeri çalışanı alevleri söndürmeye çalışsa da başarılı olamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbar etti. İhbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi gönderildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekibi yangının büyümesi üzerine takviye isteğinde bulundu. Bunun üzerine Hürriyet, Aksu, Kepez ve Cumhuriyet itfaiye istasyonlarından takviye ekip sevk edildi. Ekipler, olay yerine geldi, alevler tüm depoyu sardı. İtfaiye ekibi zaman zaman zorluk yaşadı, değişmeli olarak depo içerisine girerek söndürme çalışmalarını gerçekleştirdi. Yangın sırasında depo çalışanı olduğu öğrenilen ve ismi öğrenilemeyen bir kişinin, büyük büyük üzüntü yaşadığı görüldü. Zaman zaman gözyaşı da döken şahıs, deponun yanışını çaresiz gözlerle izledi. Aynı kişi itfaiye ekibinin hortum çekmesine de yardım etti.

Kontrol altına alındı

Yangın, ekiplerin tüm mücadele ve çalışmasına rağmen sönmedi, alevler gökyüzünü kapladı. İtfaiye ekibi içerisinde bardak, porselen tabak, mutfak set grubu, çatal bıçak, endüstriyel mutfak ürünleri gibi çeşitli eşyalar bulunan depo yangınını 2 saatte kontrol altına aldı. Ekipler, söndürme çalışmasını bitirdikten sonra soğutma çalışması yaptı. Yangında depo içerisinde yanan ürünler nedeniyle yaklaşık 250- 300 milyon TL’den fazla zarar olduğu öğrenildi.

Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için incelemeler devam ediyor.

Adem AKALAN/ ANTALYA, (DHA)-