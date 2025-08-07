Apple'ın merakla beklenen yeni modeli iPhone 17 tanıtıldı. ABD ve Türkiye fiyatları arasında oluşan büyük fark ise dikkat çekti. İşte iPhone 17 ailesinin ABD ve Türkiye satış fiyatları karşılaştırması…

iPhone 17:

ABD fiyatı : 849 dolar

Türkiye fiyatı : 82.999 TL ( yaklaşık 2029 dolar )

Fiyat farkı: Yaklaşık 1.180 dolar

iPhone 17 Air:

ABD fiyatı : 949 dolar

Türkiye fiyatı : 92.999 TL ( yaklaşık 2296 dolar )

Fiyat farkı: Yaklaşık 1.347 dolar

iPhone 17 Pro:

ABD fiyatı : 1049 dolar

Türkiye fiyatı : 104.999 TL ( yaklaşık 2559 dolar )

Fiyat farkı: Yaklaşık 1.510 dolar

iPhone 17 Pro Max:

ABD fiyatı : 1249 dolar

Türkiye fiyatı : 124.999 TL ( yaklaşık 3060 dolar )

Fiyat farkı: Yaklaşık 1.811 dolar

Vergi ve Kur Etkisi Damga Vurdu

Aradaki farkın en büyük sebebi, Türkiye’deki yüksek vergiler, ÖTV, KDV ve döviz kuru etkisi. iPhone 17, ABD'de 849 dolardan satılırken Türkiye'de aynı modelin fiyatı yaklaşık 2,5 kat daha pahalı.

Apple severlerin Türkiye’de yeni iPhone’a sahip olmak için ciddi bir bütçe ayırması gerekiyor. Bu fark sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.