Olay, saat 19.30 sıralarında Kızıltepe ilçesi kırsal Karabent Mahallesi'ndeki bir evde yaşandı. İddiaya göre, aile içerisinde bilinmeyen bir sebeple çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda Gülten Bakan ile kayınbiraderi Mehmet Bakan, tabancadan ateşlenen kurşunlarla yaşamını yitirdi İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri gönderildi. Ölenlerin cenazesi, otopsi için Kızıltepe Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Mahallede geniş güvenlik önlemi alan jandarma, kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Salih KESKİN/ KIZILTEPE (Mardin), (DHA)-