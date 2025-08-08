AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararlara göre, çeşitli bakanlıklarda görevden almalar ve yeni atamalar gerçekleştirildi.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Koç görevden alınırken, yerine Burkay Şimşek atandı. Aynı bakanlıkta açık bulunan Kamu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcılığı görevine ise Alparslan Kürşat Hacımustafaoğlu getirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığında boşta bulunan Hayvancılık Genel Müdür Yardımcılığı görevine ise Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Erkan Alkan atandı.