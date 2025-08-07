Son yıllarda Ege Bölgesi başta olmak üzere Türkiye genelinde yaşanan orman yangınları büyük üzüntü yaratırken, Göztepe taraftarları sosyal medyada başlattıkları kampanya ile bu acıya kayıtsız kalmadı. "100 yıllık köklerle binlerce nefes olacağız geleceğe" sloganıyla yola çıkan Göztepeliler, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü iş birliğiyle fidan bağışlarını sürdürüyor.

İlk Destek Takım Kaptanı İsmail Köybaşı'ndan Geldi

Projeye ilk destek veren isim Göztepe kaptanı İsmail Köybaşı oldu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bağış yaptığını açıklayan Köybaşı, kampanyayı büyütmek adına Emre Belözoğlu’na çağrıda bulundu. Bu çağrıya kayıtsız kalmayan Belözoğlu da projeye destek vererek bayrağı Arda Turan’a devretti.

Arda Turan ve Ferhat Arıcan'dan Destek

Teknik direktörlük kariyerine Shakhtar Donetsk’te devam eden Arda Turan, kampanyaya destek vererek spor camiasının sosyal gücünü bir kez daha ortaya koydu. Arda Turan, kampanyayı devam ettirmesi için olimpiyat madalyalı milli jimnastikçi ve Göztepe sporcusu Ferhat Arıcan’a "Sıra sende" diyerek anlamlı zinciri sürdürdü.

Kampanyaya Nasıl Katılabilirsiniz?

Göztepe’nin 100. yılına özel başlattığı bu doğa dostu projeye katılmak isteyen vatandaşlar, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’nün belirlediği banka hesapları üzerinden fidan bağışında bulunabiliyor. Kampanyaya katılım detayları kulübün resmi sosyal medya hesaplarından da takip edilebiliyor.