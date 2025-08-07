Erdoğan, yaptığı paylaşımda, “Türk spor basınının usta isimlerinden Ümit Aktan'ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Duayen spiker, gazeteci ve yazar Ümit Aktan'a Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına, medya ve spor camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.” ifadelerine yer verdi.

Ümit Aktan Kimdir?

Türk spor basınının sevilen isimlerinden biri olan Ümit Aktan, uzun yıllar boyunca spikerlik, gazetecilik ve yazarlık yaparak medya dünyasında önemli bir iz bırakmıştı. Aktan, özellikle futbol karşılaşmalarındaki anlatımlarıyla tanınmış ve spor kamuoyunun gönlünde taht kurmuştu.

Spor ve Medya Dünyası Yasta

Ümit Aktan’ın vefatı, sadece ailesi ve yakınlarını değil, aynı zamanda spor ve medya camiasını da yasa boğdu. Sosyal medyada birçok spor kulübü, gazeteci ve sporcu, Aktan için taziye mesajları paylaştı.

