Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in seçim sürecinde kamuoyuna açıkladığı projelerden biri daha hayata geçiyor. Çankaya Belediyesi tarafından yapılacak 16. gündüz bakımevinin temeli, 10 Ağustos Pazar günü düzenlenecek törenle atılacak. Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi’nde inşa edilecek yeni kreş, hem çağdaş mimarisi hem de uygun ücret politikasıyla dikkat çekerken, ailelerin eğitim yükünü hafifletmeyi ve çocuklara nitelikli bir başlangıç sağlamayı hedefliyor.

Temel atma töreni, 10 Ağustos Pazar günü saat 18.30’da Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi 2780. Cadde No: 46 adresinde gerçekleştirilecek.

MODERN YAPI, ÇOCUK DOSTU TASARIM

Toplamda 1101 metrekarelik kapalı alanda inşa edilecek olan iki katlı bakımevi, 100 çocuk kapasiteli olacak şekilde planlandı. Eğitim yapısı içerisinde, 30 metrekarelik 5 sınıf, 48 metrekare büyüklüğünde 2 uyku odası, 66 metrekarelik bir yemekhane, 78 metrekarelik çok amaçlı salon ile 32 metrekarelik bir etkinlik odası yer alacak.

Ayrıca çocukların güvenle vakit geçirebileceği oyun alanları, yönetim birimleri, teknik alanlar ve ıslak hacimler de yapının içerisinde bulunacak. Fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimi destekleyecek donanımıyla bu yeni kreş, bölgedeki aileler için büyük bir ihtiyaç karşılamış olacak.