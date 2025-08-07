Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücümüz, Joseph Ofori ile anlaşmaya varmıştır. Joseph'e kulübümüze hoş geldin diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Ankara Keçiörengücü transfer haberleri arasında dikkat çeken bu hamleyle kulüp, genç ve potansiyelli oyunculara yatırım yapma stratejisini sürdürüyor. 2007 doğumlu olan Joseph Ofori, hızı ve tekniğiyle dikkat çeken bir kanat oyuncusu olarak tanınıyor.

Ganalı futbolcunun, Ankara Keçiörengücü’nün hücum hattına dinamizm katması bekleniyor. Taraftarlar, Ofori'nin performansını şimdiden merakla bekliyor.

Joseph Ofori kimdir?

2007 yılında Gana’da doğan Ofori, genç yaşına rağmen gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin de radarına girmişti. Hızı, dripling kabiliyeti ve oyun görüşüyle ön plana çıkan genç yıldız adayı, artık Ankara Keçiörengücü forması giyecek.

