Sivas'ta boğazına yemek parçası kaçan öğrencisini, Heimlich manevrasıyla kurtardı. O öğretmen olayı şöyle anlattı: "Öğrenci konuşamıyordu, sırtını gösteriyordu. Biz de hemen olaya müdahale ettik, sıkıntı olduğunu anladık. Sırtını tutmaya, karnından Heimlich manevrası yapmaya başladım. Biraz mücadele ettik, çıkmadı. İleri doğru aldık. Biraz daha uğraştık ama sonunda çocuğumuzu kurtardık, nefes almaya başladı. Mutlu olduk. Can kurtardık. Hiç nefes almıyordu. Sadece işaret diliyle anlattı. Panik de olmadı. Çocuk daha önce yine benzer bir durum yaşamış. Biliyordu durumu, hemen boğazını gösterip sırtına vuruyordu. Sırtına vurmamızı istedi, bize de yardımcı oldu. Müdahaleyle çocuğumuzu kurtardık" dedi.

Kaynak: DHA