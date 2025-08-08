Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, sosyal medya platformu üzerinden traktör römorku satışı konusunda vatandaşların dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Niğde başta olmak üzere Denizli ve Bursa'da eş zamanlı yaptıkları operasyonda 6 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.