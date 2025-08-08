Yangın, saat 18.00 sıralarında Atatürk Mahallesi Gazi Caddesi'ndeki boş bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önceden kuruyemiş ve bakliyat paketleme tesisi olduğu öğrenilen 2 katlı boş fabrikada çıkan yangını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etti. Karton ve ahşap paletlerden yükselen siyah dumanlar gökyüzünü kapladı, çevre ilçelerden takviye itfaiye ekipleri gönderildi. Alevlerin çevredeki diğer iş yerlerine sıçramaması için mücadele eden ekipler, yangını yaklaşık 6 saat süren müdahalenin ardından kontrol altında alıp söndürdü.

Yangına dair inceleme başlatıldı.

Baran AKKAYA- Armağan GÖKMEN - Veysel TİMDU/İSTANBUL,(DHA)-