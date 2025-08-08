Kaza, saat 20.30'da İnegöl'e bağlı Yeni Mahalle’de meydana geldi. Albayrak Caddesi’nde seyir halinde olan Mustafa Rıdvan Ş. (21) kontrolündeki 34 CUP 741 plakalı otomobil, bisikletiyle yolun karşısına geçmek isteyen Cihan K.’ya çarptı. Çarpmasının şiddetiyle yola savrulan Cihan K. ağır yaralandı, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Küçük çocuk, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi götürüldü.
Kaza yerinde inceleme yapan polisler Mustafa Rıdvan Ş.’yi gözaltına aldı. Kazayla alakalı inceleme başlatıldı.
Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)-
Kaynak: DHA