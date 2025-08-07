Siirt’in Eruh ilçesinde akraba aileler arasında çıkan silahlı kavgada Abdulmenaf Sartık’ın hayatını kaybettiği, M.S.’nin de ağır yaralandığı olaya ilişkin Siirt Valiliği tarafından yapılan açıklamada 6 şüphelinin gözaltına alındığı belirtilerek, “07 Ağustos 2025 günü saat 19.40 sıralarında, Siirt ili Eruh ilçesi Gelenkardeş Köyü’nde arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan (M.S.), (A.S.) ve (M.Ş.) ile (S.S.), (A.S.) ve (L.S.) isimli şahıslar arasında silahlı bir kavga meydana gelmiştir. Yaşanan olayda, (A.S.) adlı şahıs olay yerinde hayatını kaybetmiş, (M.S.) ise yaralanarak Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilmiştir. Yaşanan olay sonrası bölgede güvenlik önlemleri derhal alınmış, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine takviye olarak bir Jandarma Özel Harekat (JÖH) timi daha görevlendirilmiştir. Olay yerinde 4 adet av tüfeği ele geçirilmiş olup, toplam 6 şüpheli gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır” denildi.
Siirt'te silahlı kavga
