İzmir temsilcisinde 2020-21 ve 2021-22 sezonlarında forma giyen Buculjevic, ardından sırasıyla ülkesinin Vojvodina Novi Sad ve Polonya’nın Slepsk Malow Suwalki kulüplerinde top koşturmuştu. 33 yaşındaki tecrübeli voleybolcu, sezon başında Altekma'ya geri dönerek takımına katkı sağlamaya devam etmişti.

Buculjevic'in sözleşmesinin uzatılması, Altekma için önemli bir gelişme olarak dikkat çekti. Takımda kaptanlık görevini üstlenen Buculjevic, yeni sezonda da kadroda yer alacak. Altekma'nın 2023-24 sezonunda Balkan Kupası’nda mücadele edecek olması da, Sırp pasör için yeni bir heyecan kaynağı olacak. Buculjevic, Altekma’da toplamda 4. sezonunu geçirecek ve takımına liderlik etmeye devam edecek.

Altekma camiası, Buculjevic'in takımdaki tecrübesi ve liderlik vasıflarından faydalanarak, yeni sezonda daha güçlü bir performans sergilemeyi hedefliyor. Takımın, Balkan Kupası'nda göstereceği başarı ise merakla bekleniyor.