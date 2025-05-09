Samsun'un Merkez Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunun 11 farklı fabrikada çalışan 225 işçi tavuk yemeğinde zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Yemek şirketi tarafından verilen tavuk suyu çorbası, pilav, etli türlü ve magnolya tatlısı sonrası rahatsızlanan işçiler, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılan ve Tedaviye alınan 225 işçiden 5’inin hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi. Tavuktan olduğu değerlendirilen zehirlenme durumunun, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Ekipleri tarafından gıda ürünlerinde yapılan analizlerden gelecek sonuca göre karar alınacağı belirtildi. İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen yemek şirketi yetkilisi, aşçı ve gıda mühendisinin ise işlemlerinin sürdüğü belirtildi.