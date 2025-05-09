ESAS NO : 2024/554 E

DAVALI : EYÜP FATİH ERKAN

Davacı , ALİ SUVEREN ile Davalı , EYÜP FATİH ERKAN arasında mahkememizde görülmekte olan Sebepsiz Zenginleşmeden Kaynaklanan Davalar (İtirazın İptali) davası nedeniyle;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi davetiye çıkarılmış olup, adresinde oturmadığı gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Ankara 3. Genel İcra Dairesinin 2024/24022 esas sayılı dosyası üzerinden başlatılan icra takibine yapılan itirazın iptali davasında iş bu ilan, dava dilekçesi yerine tebliğ edilmek üzere ilan olunur.