Özkaral, yazılı açıklamasında, sosyal medyada dolaşan spekülasyonların gerçeği yansıtmadığını belirterek, “Kulübümüzün herhangi bir kişi veya kurumla imzalanmış bir protokolü yoktur” dedi.

Son dönemde sosyal medyada yer alan ve kulüp çevresinde hızla yayılan “yatırımcı ile anlaşma sağlandı” haberleri üzerine açıklama yapan Özkaral, bu tür asılsız söylentilerin kulübe zarar verdiğini vurguladı. Başkan, “Bu tür spekülasyonlar, potansiyel yatırımcıların yanlış yönlendirilmesine neden olmakta. Tüm kamuoyuna sesleniyorum, resmi bir gelişme olursa bunu ilk elden duyuracağız” ifadelerini kullandı.

Çağrı Merkezi İddiası Gündemde

Öte yandan İzmir kamuoyunda konuşulan bir diğer iddia ise, Altay’ın şirketleşme komisyonunun bir çağrı merkezi firmasıyla görüştüğü yönünde. İddialara göre, İzmir merkezli bu çağrı merkezi, Altay’ın şirketleşmesi halinde bazı ortaklarla birlikte kulübün futbol şubesine talip olmayı planlıyor. Ayrıca bu firmaya yakın bir başka iş insanının, 28 Mayıs’ta yapılacak kongrede başkanlık için aday olmayı düşündüğü belirtiliyor.

Altay cephesi ise kulübün geleceğiyle ilgili gelişmeler konusunda henüz resmi bir adım atmadı. Başkan Özkaral’ın çağrısı ise net: “Sadece kulübümüzün resmi kaynaklarından yapılan açıklamalara itibar edin.”