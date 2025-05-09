Ankara, bu hafta sonu üniversiteler arası düzenlenecek yol bisikleti yarışına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü, 10-11 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek olan "Üniversiteler Arası 4. Yol Bisikleti Yarışı" nedeniyle başkentte bazı ana arterlerin geçici olarak trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Yarış güzergâhı üzerinde bulunan Boğaziçi Caddesi, Bandırma Caddesi, Abant Sokak ve bu yollarla bağlantılı tüm cadde ve sokaklar, 10 Mayıs Cumartesi günü saat 10.00'dan, 11 Mayıs Pazar günü ise saat 09.00'dan itibaren etkinlik bitimine kadar araç trafiğine kapatılacak. Kapanmanın "ihtiyaç olması halinde" uygulanacağı belirtildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, yarış boyunca güzergâhta görevli ekiplerin yönlendirme yapacağını bildirirken, sürücülere alternatif güzergâhları kullanmaları yönünde uyarıda bulundu.