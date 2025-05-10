Çalık Holding'in Türkmenistan'daki tekstil fabrikasında çalışan işçi, 7 milyon TL'lik tazminatını iddialara göre 10 sene boyunca alamadı.

Alacağı tazminatı bir türlü tahsil edemeyen Erol Eğrek isimli vatandaş, holdingin istanbul Şişli'deki binası önünde kendi kafasına silah dayayarak talep etti.

İntihar edeceğim çağrısına sessiz kalınmayacağını düşünen işçi beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Hakkını aramak için gittiği holding binasında silahlı protesto gerçekleştiren tekstil işçisine yaklaşık 10 kişilik bir koruma ekibi müdahale etti.

Çalık Holding'in korumaları olduğu iddia edilen 10 kişi ise hakkını almak isteyen Eğrek'e müdahale edip elinden silahı aldı. Sonrasında ise 10 koruma tarafından ağır şiddete maruz kalan işçi hastaneye kaldırıldı ve 49 yaşında hayatını kaybetti.

Yaşanan vahşi anlarını güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı fakat Çalık Holding yönetiminden yaşanan olaya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

Sosyal medyada yayılmaya başlayan görüntülerin ardından çok sayıda sendika, işçi ve vatandaş yaşanan olaya tepki gösterdi. Kısa süre içerisinde Çalık Holding adıyla binlerce gönderi paylaşıldı.