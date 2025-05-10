ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile yapılması planlanan yeni ticaret görüşmeleri öncesi yaptığı açıklamalarla dikkatleri yeniden üzerine çekti. İsviçre’de bu hafta sonu gerçekleşecek müzakereler öncesinde konuşan Trump, Çin'e uygulanabilecek yüzde 80 oranında gümrük vergisinin mümkün olduğunu söyledi.

Trump, açıklamasında, ABD’nin çıkarlarını önceleyen bir ticaret anlaşmasına ihtiyaç duyulduğunu belirterek, “ABD için iyi bir anlaşma yapmalıyız” ifadesini kullandı. Ticaret görüşmelerine ABD Hazine Bakanı Scott Bessent’in katılacağını açıklayan Trump, Bessent’e Çin tarafıyla yapılacak pazarlıklarda uygulanabilecek taviz sınırlarıyla ilgili bilgi verdiğini söyledi.

“Bugün bir rakam açıkladım, yüzde 80. Bakalım nasıl sonuçlanacak,” diyen Trump, bu oranın Çin'e karşı uygulanabilecek gümrük vergilerinde masada olduğunu belirtti.

Başkan Trump, görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanması durumunda bir hayal kırıklığı yaşamayacağını ifade etti. Ancak yine de sürece dair iyimser olduğunu da sözlerine ekledi. Trump’ın açıklamaları, ABD-Çin arasındaki ticaret savaşlarının yeniden kızışabileceği yönündeki endişeleri artırdı.

Çin ile geçmişte de çok sayıda gerilimli ticaret görüşmesi gerçekleştiren Trump yönetimi, özellikle Çin menşeli teknoloji ürünleri, otomotiv parçaları ve tekstil gibi birçok alanda ek vergi uygulamalarıyla biliniyor. Trump’ın bu kez yüzde 80 gibi yüksek bir oran telaffuz etmesi, ticaret savaşlarının yeni bir boyut kazanabileceğine işaret ediyor.

Öte yandan, Çin tarafının İsviçre’de yapılacak görüşmelere nasıl bir yanıt vereceği ve olası bir anlaşmanın hangi maddeleri kapsayacağı merak konusu olmaya devam ediyor.