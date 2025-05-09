ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, “Temelde bizi ilgilendirmeyen bir savaşa dahil olmayacağız” dedi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Hindistan ile Pakistan arasında gerilim hakkında açıklamalarda bulundu. Yerel medyaya konuşan Vance, Washington’un bu çatışmaya doğrudan müdahil olmayacağını belirtti. "Nükleer güçlerin büyük bir çatışmaya sürüklenmesi bizi endişelendiriyor" diyen Vance, ABD yönetiminin önceliğinin gerilimin hızlı bir şekilde yatıştırılması olduğunu vurguladı.

Çatışmanın bölgesel niteliğine dikkat çeken Vance, yaşananların ‘temelde ABD’yi ilgilendirmediğini’ kaydetti.

Gerilim Tırmanıyor

Vance’in açıklaması, Hindistan’ın 6 Mayıs gecesi Pakistan topraklarına düzenlediği füze saldırılarının ardından tansiyonun hızla yükseldiği bir döneme denk geldi. Yeni Delhi yönetimi, 22 Nisan’da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısına misilleme yaptığını öne sürerek Pakistan’ın kontrolündeki Azad Keşmir de dahil olmak üzere dokuz hedefi vurduğunu açıkladı.

Pakistan ise saldırılarda sivillere ait altı noktanın hedef alındığını, 31 sivilin hayatını kaybettiğini ve 57 kişinin yaralandığını bildirdi. Pakistan ordusu ayrıca Hindistan’a ait beş savaş uçağını düşürdüğünü ve 25 "Harop" tipi insansız hava aracını etkisiz hale getirdiğini duyurdu.