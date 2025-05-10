Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan atama ve görevden alma kararları, 9 Mayıs 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararlara göre, birçok bakanlık ve kamu kurumunda çeşitli değişiklikler yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde Amasya İl Müdürü Veysel Topkaya görevden alınırken, bu göreve Niğde İl Müdürü Hilal Ünal atandı. Ayrıca, açık bulunan Kayseri İl Müdürlüğü’ne Arzu Çıngır, Tunceli İl Müdürlüğü’ne Hüseyin Okan getirildi. Bakanlığın Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığı görevine ise Orhan Karaaslan atandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde Mekansal Planlama Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Hidayet Uysal, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2. maddesi uyarınca görevden alındı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda ise önemli değişiklikler yaşandı. Açık bulunan Başmüfettişlik görevine müfettiş Hakan Küçükbalcı atanırken, Bitlis İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Fuat Eker ile Kars İl Kültür ve Turizm Müdürü Hayrettin Çetin görevden alındı.

Sağlık Bakanlığı’nda ise Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığı görevine Cihan Kudu atanırken, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü bünyesindeki Genel Müdür Yardımcılığı görevine Fulya Kahraman Aydoğan getirildi.

Adli Tıp Kurumu'na Yeni Atamalar

Adli Tıp Kurumu’nda da çeşitli kurul başkanlıklarına ve üyeliklerine yeni atamalar yapıldı. Buna göre:

Adli Tıp Altıncı İhtisas Kurulu Başkanlığına Uzm. Dr. Hasan Ağrıtmış ,

Adli Tıp Birinci İhtisas Kurulu Tıbbi Patoloji Üyeliğine Doç. Dr. Ferah Karayel ,

Adli Tıp Dokuzuncu İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliğine Uzm. Dr. Ebubekir Çetin atandı.

Ayrıca yeni görevlendirmeler şu şekilde oldu:

Adli Tıp Birinci İhtisas Kurulu Başkanlığına İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Üzün ,

Beşinci İhtisas Kurulu Başkanlığına İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Aşıcıoğlu ,

Yedinci İhtisas Kurulu Nöroloji Üyeliğine İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Yıldırım ,

Birinci İhtisas Kurulu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Üyeliğine Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adem Karbuz ,

Sekizinci İhtisas Kurulu Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Üyeliğine İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bahri Teker atandı.

Yeni atamalarla birlikte birçok kamu kurumunda görev değişiklikleri yapılırken, bazı pozisyonlara da liyakat esaslı yeni atamalar gerçekleştirildi.