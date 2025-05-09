Güney Amerika ülkesi Şili'de ambulans uçak düştü. Uçak düşmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.

"6 kişi hayatını kaybetti"

Metropolitan Bölgesi Başkanlık Delegesi Gonzalo Gonzalo Duran, konuya ilişkin şöyle açıklamada bulundu: "Metropolitan bölgesine bağlı Curacavi kentindeki dağlık alana düşen ambulans uçağın enkazına ulaşıldığını belirtti. Duran kazada, uçaktaki pilot, yardımcı pilot, doktor, hemşire, hasta ve hasta refakatçisi olmak üzere 6 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti." denildi.