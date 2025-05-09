Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, öğrencilere trafik bilincini aşılamak amacıyla kapsamlı etkinlikler gerçekleştirdi.

Etkinlikler çerçevesinde, Eskişehir Ticaret Odası Ortaokulu'nda kurulan Mobil Trafik Eğitim Tırı ile 860 öğrenciye temel trafik kuralları, yayaların ve sürücülerin dikkat etmesi gereken güvenlik önlemleri hakkında interaktif eğitim verildi. Eğitimlerde çocuklara trafik işaretleri, karşıdan karşıya geçiş kuralları ve güvenli yol kullanımı anlatıldı.

Ayrıca Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen etkinlikte, 1200 öğrenci emniyet kemeri simülasyon aracı ile emniyet kemeri kullanımının hayati önemi konusunda bilgilendirildi. Öğrenciler, alkol simülasyon gözlüğü ile trafik kazalarına neden olabilecek durumları deneyimleyerek riskler hakkında farkındalık kazandı.

Bu etkinliklerle, genç nesilde trafik güvenliği bilincinin artırılması ve gelecekte daha güvenli bir trafik ortamı oluşturulması hedefleniyor.