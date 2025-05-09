Hindistan Sivil Havacılık Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, kapatılan havalimanlarının ülkenin hassas bölgelerinde yer aldığı belirtildi.

Sivil uçuşlara kapatılan havalimanları arasında Cammu Keşmir, Pencap, Himachal Pradesh, Rajasthan ve Gujarateyaletlerinde bulunan kritik noktalar yer alıyor. Yetkililer, bu kararın halkın güvenliğini sağlamak amacıyla alındığını vurgularken, kapatmanın ne kadar süreceğine dair henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Sınır hattında yaşanan son gelişmeler, iki ülke arasında tansiyonun yeniden yükselmesine neden oldu. Uzmanlar, Hindistan’ın bu adımının hem güvenlik hem de diplomatik boyutta önemli sonuçlar doğurabileceğini belirtiyor.

Yolcular ve havayolu firmaları, kapatılan havalimanlarına dair güncel bilgilendirmeleri takip etmeleri konusunda uyarıldı.