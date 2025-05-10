Bursa’nın İnegöl ilçesinde gerçekleştirilen bir asker uğurlaması sırasında araç konvoyundaki kişiler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Yumrukların havada uçuştuğu kavga, aynı konvoyda bulunanların araya girmesiyle kısa sürede son bulurken, yaşananlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Olay, saat 23.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Şehit Er Mustafa Pehlivanoğlu Sokak üzerinde meydana geldi. Asker uğurlamak için toplanan bir grup, araçlarla konvoy oluşturarak şehir turu attı. Ancak eğlenceli geçmesi beklenen uğurlama, konvoyda bulunan bazı kişiler arasında çıkan tartışma nedeniyle kısa süreli bir kaosa dönüştü.

İddiaya göre, konvoyda seyreden iki araçtaki kişiler arasında sözlü başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Araçlarını durdurarak sokakta birbirine saldıran kişiler arasında yumruklu kavga yaşandı. Kavgaya diğer araçlardaki vatandaşlar müdahale ederek tarafları ayırdı. Olay daha fazla büyümeden sona erdi.

Tarafların araçlarına binip bölgeden uzaklaşmasının ardından, olayın yaşandığı sokakta kısa süreli bir kalabalık oluştu. Polis ekiplerine herhangi bir ihbarda bulunulmadığı öğrenilirken, olayla ilgili herhangi bir adli sürecin başlatılıp başlatılmadığı henüz netlik kazanmadı.

Kavga anları ise çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, tarafların birbirine saldırdığı ve diğer kişilerin güçlükle ayırdığı anlar dikkat çekti. Görüntüler kısa sürede sosyal medya platformlarında yayılarak büyük yankı uyandırdı.

Uzmanlar, asker uğurlamaları sırasında zaman zaman benzer olayların yaşandığına dikkat çekerek, bu tür toplu etkinliklerde daha dikkatli olunması ve kamu düzeninin bozulmaması gerektiğini vurguladı.