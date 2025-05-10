Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Başakşehir’i 4-1 mağlup eden Fenerbahçe’de Teknik Direktör Jose Mourinho, karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Mourinho, hem karşılaşmadaki hakem kararlarına tepki gösterdi hem de takımının performansını değerlendirdi.

“Bugün kazanmasaydık Fenerbahçe'nin hataları konuşulacaktı”

Mourinho, maçta yaşanan pozisyonlara değinerek şu ifadeleri kullandı:

“1-0 öndeyken bir penaltı pozisyonu yaşandı. Orta hakem görememiş olabilir, bu normal. Ancak UEFA seviyesinde görev yapan uluslararası bir VAR hakeminin, böyle açık bir pozisyonda uyarı yapmasına rağmen penaltının verilmemesi kabul edilemez. Bu sezon benzer durumları defalarca yaşadık. Eğer bugün sahadan galip ayrılamasaydık, herkes Fenerbahçe’nin hatalarını konuşuyor olacaktı.”

“Maç hakkında konuşmak istemiyorum, çünkü herkes gördü”

Portekizli teknik adam, mücadeleyle ilgili fazla konuşmak istemediğini vurgulayarak, “Maçla ilgili konuşacak çok şey yok. Herkes yaşananları izledi. Bu nedenle artık sadece takımımı konuşmak istiyorum. Oyuncularımın performansından memnunum” dedi.

Kadroyu seçerken mizahla karışık açıklama: “Bozuk para atıyorum”

Mourinho, oyuncu tercihleriyle ilgili soruya ise esprili bir dille yanıt verdi.

“25 bozuk param var, onları havaya atıyorum. Masada kalan paraların üzerindeki oyuncular sahada oynuyor, yere düşenler ise yedek kulübesinde kalıyor. Haftalık 11’i böyle belirliyorum” diyen Mourinho, İstanbul’da gece kulüplerine gittiğine dair yorumuyla da salonda gülüşmelere sebep oldu.