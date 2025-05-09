Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 10 Mayıs Cumartesi günü Van Kent Meydanı’nda büyük bir miting düzenlemeye hazırlanıyor. Mitingin amacı, Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na ve millet iradesine sahip çıkmak. CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz ve Van İl Başkanı Seracettin Bedirhanoğlu, bu önemli buluşma için çağrıda bulunarak, halkın iradesine yapılan haksızlıklar ve kayyum uygulamalarına karşı birleşme çağrısında bulundular.

CHP Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, partisinin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginin bir sonraki etabının Van'da gerçekleşeceğini açıkladı.

Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'na ve millet iradesine sahip çıkmak için yarın Van Kent Meydanı'nda buluşuyoruz!" ifadelerini kullandı. Yavuzyılmaz ayrıca, "Adayımızı yanımızda, sandığı önümüzde istiyoruz!" diyerek mitinge çağrıda bulundu.

Miting, 10 Mayıs Cumartesi günü saat 12:00'de Van Kent Meydanı'nda (Merkez Bankası Yanı) gerçekleştirilecek.

CHP Van İl Başkanı Seracettin Bedirhanoğlu ise, 4 Mayıs tarihinde yaptığı açıklamada, "Van, hazır mısın? Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Özgür Özel Van’a geliyor!" diyerek, Kayyum uygulamaları ve halkın iradesine yapılan haksızlıklara karşı tek ses, tek yürek olma çağrısında bulundu. Bedirhanoğlu, "Hep birlikte var olacağız, hep birlikte direneceğiz!" diyerek mitinge katılım çağrısında bulunmuştu.