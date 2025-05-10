Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, Hindistan’ın kendi Sih vatandaşlarını balistik füzelerle hedef almasını sert bir şekilde eleştirdi. Tarar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Hindistan'ın bu hareketini "derin bir komplo" olarak nitelendirerek, "Kendi Sih vatandaşlarını balistik füzelerle hedef almak, Hindistan'ın azınlıklarına karşı derin bir komplodur. Bu korkakça hareketler, Hindistan'ın gerçek yüzünü dünyaya ifşa ediyor. Ne utanç verici bir hareket!" ifadelerini kullandı.

Bakan Tarar, açıklamalarında Hindistan'ın Sih topluluğuna karşı saldırılarının kabul edilemez olduğunu ve Pakistan'ın bu zor dönemde Sih topluluğunun yanında olduğunu vurguladı. Hindistan'da yaşayan Sih vatandaşlarının bu tür saldırılara maruz kalmalarının, Hindistan’ın azınlıklara karşı izlediği baskıcı politikaların bir parçası olduğuna dikkat çekti.

Tarar’ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalar, Hindistan-Pakistan ilişkilerindeki gerginliği daha da artırırken, Sih topluluğuna yönelik saldırıların Hindistan’ın iç politikalarındaki baskıcı tutumların bir yansıması olduğu vurgulandı.

Pakistan, Hindistan’da yaşayan Sih vatandaşlarının güvenliğinin sağlanması gerektiğini ve bu tür saldırıların uluslararası toplum tarafından şiddetle kınanması gerektiğini ifade etti.

Sih Topluluğu: Tarihi, İnançları ve Kültürel Mirası

Sih topluluğu, Hindistan kökenli bir dini inanç olan Sikhizm'e bağlı olarak dünya çapında büyük bir etkiye sahiptir. 15. yüzyılda Guru Nanak tarafından Hindistan’ın Pencap bölgesinde kurulan Sikhizm, tek bir Tanrı'ya inanmayı, eşitlik, adalet ve sevgi gibi değerleri vurgular.

Sihler, dini yaşamlarını Guru Granth Sahib adlı kutsal kitaba dayandırırlar ve bu kitap, Sikhizmin temel öğretilerini içerir. Sikhizmin beş temel sembolü, "Beş K" olarak bilinir: Kesh (uzun saçlar), Kara (demir bilezik), Kanga (saç tarağı), Kachera (geleneksel iç çamaşırı) ve Kirpan (kılıç). Bu semboller, bir Sih'in inancını ve kimliğini simgeler.

Sih topluluğu, özellikle Hindistan'ın Pencap bölgesinde yoğunlaşmış olsa da, Kanada, Birleşik Krallık, ABD ve diğer birçok ülkede de önemli topluluklara sahiptir. Dünyada milyonlarca Sih yaşamaktadır. Sihler, tarihlerinin büyük bir kısmını askeri cesaretleri ve toplumsal adaletin savunuculuğuyla geçirmiştir. Ayrıca, insani yardım, eğitim ve hayır işlerinde aktif olarak yer alırlar.

Sih topluluğu, özellikle Hindistan’daki toplumsal yapı içinde büyük bir yer tutar. Ancak son yıllarda, Hindistan’da Sihlerin karşılaştığı toplumsal ve dini zorluklar da uluslararası arenada tartışma konusu olmuştur.