CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ABD’de Filistin davasına destek verdiği için 45 gündür gözaltında tutulan doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk’ün serbest bırakılmasını sevinçle karşıladığını belirterek, Türkiye’de ve dünyada adalet için yükselen vicdanlı seslerin kazandığını ifade etti. Ancak, Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu süreçte suskun kalmasını eleştirdi.

Özgür Özel, açıklamasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendi vatandaşları için sesini yükseltmemesini sert bir şekilde eleştirerek, “Erdoğan, ortağı Trump’ın isteğiyle Rahip Brunson’u bir gecede gönderdi. Ancak, kendi vatandaşının özgürlüğünü talep etmekte sessiz kaldı” dedi.

"Erdoğan’ın suskunluğu, ulusal ve uluslararası sorunları etkiliyor"

Özel, Erdoğan’ın suskunluğunun sadece Rümeysa Öztürk konusunda değil, KKTC’nin yok sayılması ve Trump’ın Gazze’yi boşaltma planı gibi kritik meselelerde de devam ettiğini ifade etti. Bu durumun bir tür "teslimiyet" olduğunu vurgulayan Özel, CHP olarak hem iç meselelerde hem de uluslararası sorunlarda dik durmaya devam edeceklerini söyledi.

“Biz, kendi evlatlarımızı ve Filistin davasını savunmaya devam edeceğiz”

Özgür Özel, KKTC’nin varlığını, Filistin davasını ve **kendi evlatlarını savunmaya devam edeceklerini belirterek, partilerinin net tutumunu bir kez daha ortaya koydu. Özel, “Bizim için Rümeysa’nın özgürlüğü sadece bir adalet meselesi değil, tüm vicdanlı seslerin zaferidir. Bu suskunluk teslimiyettir ve biz her zaman doğru olanı savunacağız.” ifadelerini kullandı.

Rümeysa Öztürk'ün Gözaltı Süreci

25 Mart 2025 tarihinde Tufts Üniversitesi öğrencisi olan 30 yaşındaki Türk vatandaşı Rümeysa Öztürk, Massachusetts, Somerville'deki evinin yakınında ABD İç Güvenlik Bakanlığı'na (DHS) bağlı altı maskeli sivil polis tarafından tutuklandı ve işaretsiz bir arabaya bindirilerek götürüldü. Öztürk, Gazze’deki savaşla ilgili protesto gösterilerine üniversitenin verdiği yanıtı eleştiren bir makale yazmış ve bu nedenle hedef alındığını düşünüyor. Öğrenci, önce Massachusetts, ardından New Hampshire, Vermont ve son olarak Louisiana’daki bir dizi ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) gözaltı merkezinden geçirilmişti.

Gözaltına alındıktan sonra ICE, kanıt sunmadan Öztürk’ü Hamas’ı desteklemekle suçladı ve DHS, öğrenci vizesinin iptal edildiğini doğruladı. Ancak, 9 Mayıs’ta, gözaltına alınmasının haksız olduğu belirlenen Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı.