CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ABD'de Filistin davasına destek veren bir yazı kaleme aldığı gerekçesiyle 45 gündür gözaltında tutulan doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk’ün serbest bırakılmasına ilişkin açıklama yaptı.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Öztürk’ün özgürlüğüne kavuşmasının toplum vicdanı açısından sevindirici olduğunu ifade etti.

CHP lideri Özel, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“ABD'de Filistin davasına destek veren bir yazı yazdığı için 45 gündür gözaltında tutulan doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk’ün serbest kalması hepimizi sevindirdi. Alınan bu sonuç, Türkiye’de ve dünyada adalet için yükselen vicdanlı seslerin kazanımı olmuştur.

Ancak ne yazık ki o seslerin arasında Sayın Erdoğan’ın sesi yoktu. “Ortağı” Trump isteyince Rahip Brunson’u bir gecede gönderen Erdoğan, kendi vatandaşının özgürlüğünü talep edemedi. Biliyoruz ki, Erdoğan’ı Rümeysa’ya susturan güç; KKTC’nin yok sayılmasına da Trump’ın Gazze’yi boşaltma planına da sessiz bırakmaktadır. Bu suskunluk teslimiyettir. Biz, kendi evlatlarımızı da KKTC’nin varlığını da Filistin davasını da savunmaya devam edeceğiz.”

Özgür Özel'in bu açıklaması, Türkiye'nin yurtdışında tutuklanan vatandaşlarıyla ilgili tavrına yönelik yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi.