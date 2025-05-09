Tarım ve Orman Bakanlığınca orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla başlatılan "Orman Benim" kampanyası kapsamında Ankara'da atık toplama etkinliği gerçekleştirildi.

Ülkede eş zamanlı gerçekleştirilen etkinliğin başkentteki adresi, Ankara Orman Bölge Müdürlüğü yanındaki ormanlık alan oldu.

Etkinliğe, Ankara Vali Yardımcısı Osman Beyazyıldız, Ankara Orman Bölge Müdürü Esat Şimşek, Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz, gaziler, orman gönüllüleri ve öğrenciler katıldı.

Burada konuşan Ankara Orman Bölge Müdürü Şimşek, Orman Genel Müdürlüğü olarak 186 yıldır ormanların korunması, geliştirilmesi ve gençleştirilmesi için durmadan çalıştıklarını söyledi.

Son yıllarda iklim değişikliğinin etkisiyle sıcaklıkların arttığına, bu nedenle yaz aylarının orman yangınları açısından çok riskli olduğuna dikkati çeken Şimşek, "Maalesef orman yangınlarının yüzde 90'ının insan kaynaklı meydana geldiğini görmekteyiz." dedi.

Şimşek, bugün gerçekleştirilen etkinlikle, ormanlara sahip çıkarak geleceğe de sahip çıktıklarına işaret ederek, "Ormanlarımıza atık atmayarak ve onları toplayarak buralardaki yanıcı madde miktarını hep beraber azaltacağız. Etkinlikte, ormanlardaki atıkları toplayarak kamyonlara yüklüyoruz. Bunları geri dönüşüm tesislerine teslim edeceğiz." diye konuştu.

ORMAN YANGINLARINA KARŞI FARKINDALIK AMAÇLANDI

Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz da ormanların, yaşanabilir dünyanın olmazsa olmaz kaynağı olduğunu söyledi.

Etkinlikte, öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya geldiklerini belirten Türkyılmaz, "Ailece buradayız. Türk milleti olarak 81 ilde bu kampanyayı destekliyoruz. İşte gördüğünüz gibi 'doğada artıkları topluyoruz, yangınları önlüyoruz' mottosuyla beraber Orman Benim Kampanyası 81 ilde yürütülüyor." ifadesini kullandı.

Türkyılmaz, ülke insanının doğaya, ormana ve ekosisteme olan hassasiyetine dikkati çekti.

Etkinliğe katılan Mehmet Özcan Torunoğlu Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Asya Ada Kağnıcı da doğayı korumak için ormandaki çöpleri topladıklarını dile getirerek, "Doğayı temizlemek, bizim ciğerlerimizi de temizliyor. Temiz hava için bunu yapmamız gerek. Bu, aslında alışkanlık haline gelmeli. Ayrıca doğa için geri dönüşüm de önemli." dedi.

81 İLDE EŞ ZAMANLI YÜRÜTÜLÜYOR

Orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla başlatılan etkinliğe katılanlar, ormanlık alandaki dal parçaları ile plastik ve cam atıkları toplayarak kamyonlara yükledi.

Orman Genel Müdürlüğü, “Orman Benim” kampanyasıyla toplumda orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturarak, ormanların korunması yönünde önemli bir adım daha atıldığını duyurdu. Açıklamada, yol kenarları başta olmak üzere ormanlık alanlarda yürütülen bakım çalışmalarıyla gelecek nesillere temiz ve sağlıklı bir çevre bırakmanın hedeflendiği vurgulandı.

Kampanya kapsamında Ankara Orman Bölge Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe Ankara Vali Yardımcısı Osman Beyazyıldız, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, bölge müdürlüğü çalışanları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Açıklamada, “81 ilde eş zamanlı yürütülen etkinliklerle, toplumun her kesiminden katılımla ormanlarımıza sahip çıkıyoruz” ifadelerine yer verildi.