Kahramankazan Belediyesi’nin öncülüğünde Türkiye Aşçılar Federasyonu ile düzenlenen festival, yerli ve yabancı ziyaretçileri bir araya getirerek hem bölgenin kültürel mirasını yaşatmayı hem de ekonomik canlılık sağlamayı amaçlıyor.

30-31 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek etkinlik, bölgeye özgü kavurmanın yanı sıra yerel el sanatları, halk oyunları gösterileri, konserler ve çeşitli çocuk etkinlikleriyle renklenecek.

30 Ağustos Cumartesi günü saat 15.30’da medya kuruluşlarının izleyeceği bazı televizyonların da canlı olarak yayınlayacağı Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu ve Türkiye Aşçılar Federasyonu Genel Başkanı Zeki Açıkgöz ile birlikte bir basın açıklaması yapacak.

Aynı gün saat 17.30’da ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın da bulunduğu açılışta protokol konuşmaları canlı olarak televizyonlardan ve sosyal medyadan yayınlanacak.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde saat 20.00’de Emin Can İğrek konseri ile devam edilecek.

Kahramankazan Uluslararası Kavurma ve Gastronomi Festivali 31 Ağustos Pazar günü etkinliklerle devam edecek. Gün boyunca çeşitli kutlama ve etkinliklerin yer aldığı festival, akşam saat 20.00’de Gripin konseri ile son bulacak.

“Başkan Selim Çırpanoğlu’ndan Festivale davet var”

Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, festivale ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Kahramankazan tarihiyle, kültürüyle ve misafirperverliğiyle Ankara’nın parlayan yıldızlarından biridir. Kahramankazan Uluslararası Kavurma ve Gastronomi festivalimiz ise bu özelliklerimizi en güzel şekilde yansıtan etkinliklerimizin başında geliyor. Vatandaşlarımızı ve tüm Ankara halkını bu güzel birlikteliğe, lezzet dolu anılara ortak olmaya davet ediyorum. Festival boyunca ilçemizin değerlerini hep birlikte yaşatacak, paylaşacak ve geleceğe taşıyacağız.”

Festival, yalnızca bir gastronomi şöleni olmanın ötesinde, bölgedeki üreticilere, esnafa ve sanatkârlara da önemli katkılar sağlıyor. Kavurma başta olmak üzere yerel ürünlerin tanıtıldığı stantlar, ziyaretçilere hem alışveriş hem de bölge kültürünü yakından tanıma fırsatı sunuyor.