Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), “Depremden Etkilenen İllerde Güvenli Okullar Projesi” kapsamında “Danışmanlık Hizmetleri” için ihale çağrısında bulundu.

Basın İlan Kurumu’nun resmi ilan portalı olan www.ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilan göre, “5 İldeki Eğitim Yapılarının Yeniden Yapım İşlerinin Projelendirme ve İnşaat Kontrollük Danışmanlık Hizmetleri” için ihale yapılacak.

ALMAN KALKINMA BANKASI'NDAN 160.000.000 AVRO TUTARINDA KREDİ VE 1.000.000,00 AVRO HİBE

MEB tarafından yürütülen “ Depremden Etkilenen İllerde Güvenli Okullar Projesinin giderlerine karşılık olarak Alman Kalkınma Bankası'ndan (KfW) 160.000.000 avro tutarında kredi ve 1.000.000,00 avro hibe alındı. MEB, bahsi geçen kredinin bir kısmı ve 1 milyon avro tutarında hibenin, gerçekleştirilecek olan danışmanlık hizmetleri sözleşmesine yönelik ödemeler için kullanma arzusunda. Bu hizmet alımı kapsamında Adana, Gaziantep, İzmir, Kahramanmaraş, Şanlıurfa illerinde bulunan toplamda 32 eğitim tesisinin yeniden yapım projelendirme ve inşaat kontrollük işlerinin yapılması öngörülmekte. Hizmetler, tasarım çalışmaları ve inşaat kontrollük olmak üzere iki aşamadan oluşacak.

Hizmetlerin toplam süresi; projelendirme ve inşaatların denetim hizmetleri 30 Ay, yüklenicinin 12 ay Kusur Sorumluluk Süresi ve Kesin Kabul aşaması hesaplanıp, sözleşme imzalanmasından sözleşmenin tamamlanmasına kadar toplam yaklaşık 42 ay olarak öngörülüyor.

Yukarıda belirtilen hizmetlerle ilgili İş Tanımına (TOR) Millî Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Genel Müdürlüğü'nün aşağıda verilen internet sitesinde ulaşılabilir: http://iegm.meb.gov.tr/www/duyurular/kategori/2

MEB, istenilen hizmetlerin sunulması için gerekli niteliklere ve konuya ilişkin deneyime sahip danışmanları ilgi bildiriminde bulunmaya davet etti. İlgi bildiriminde bulunacak firmalar bildirimlerini hazırlarken hizmetleri gerçekleştirmek için gerekli niteliklere ve ilgili deneyime sahip olduklarını gösteren bilgiler sağlamalı.

Danışmanlar www.kfw-entwicklungsbank.de adresinde bulunan KfW Kalkınma Bankası Satın Alma Düzenlemeleri’nde tariflenen (QCBS) yöntemine uygun olarak değerlendirilecek ve seçilecek. KfW Satınalma Kuralları (the Guidelines for the Procurement of Consulting Services, Works, Plant, Goods and Non-Consulting Services in Financial Cooperation with Partner Countries of KfW in the current version [Document version January 2019 3rd update as of July 2024]) Madde 1.3.3 kapsamındaki Çıkar Çatışması kurallarını ilgili Danışmanların dikkate alması gerekiyor. Bu hususları dikkate almayan ve uymayan

Danışmanlar seçim ve ihale dışı bırakılabilecek.

Danışmanlar niteliklerini artırma amacıyla ortak girişim ya da alt danışmanlık formunda diğer firmalarla işbirliği gerçekleştirebilir. Ortak Girişim (OG) durumunda, OG’in tüm üyeleri kısa liste oluşturulması esnasında birlikte değerlendirilecek olup ihale sonrası sözleşme imzalanması durumunda hizmetlerin yerine getirilmesinden müştereken ve müteselsilen sorumlu olacak ve sözleşmeyi OG olarak imzalayacaklar.

İlgili Danışmanlar “ortaklığın” yapısını, lider ortağı, ortakların ve varsa tanımlı alt danışmanların uygulamadaki görevlerini açık bir biçimde belirtecek. “İle bağlantılı şekilde” ve/veya “ile ortaklık içinde” vb. bir dille ifade edilen ve açık olmayan niyet beyanları kısa liste oluşturulmasında uygun görülmeyebilir. Tüm Danışman firmaların ticari isimleri ve ticari kayıtlı oldukları menşei ülkeleri İlgi Bildiriminde açıkça belirtilecek.

İlgilenen danışmanlar, aşağıda verilen e-posta adresi üzerinden niyet bildirimlerinin verileceği son gün ve saat den 72 saat öncesine kadar MEB'den 10.00 - 16.00 saatleri (Türkiye saati) arasında bilgi alabilirler.

SON BAŞVURU 26 MAYIS 2025

İsteklilerin İlgi Bildirimleri (EOI) en geç 26 Mayıs 2025, Türkiye saati ile 17:00'e kadar aşağıdaki adrese teslim edilmesi gerekiyor. İlgi Bildirimleri, yukarıda belirtilen son tarihe kadar elden veya postayla veya kurye ile veya aşağıdaki e-posta adresine teslim edilebilecek. Geç teslimatlar kabul edilmeyecek.

İlgi Bildirim dosyalarının tamamı Türkçe olarak sunulacak. Söz konusu ihaleye ilişkin detaylı bilgilere ise http://iegm.meb.gov.tr/www/duyurular/kategori/2 internet adresinden ve MEB Beşevler Kampüsü 06500, B Blok Beşevler, Ankara, Türkiye (Tel: +90 (312) 413 31 32 / E-posta: [email protected]) adreslerinden ulaşılabilecek.