Başkan Güner, her iki mekanın da Çankayalılara hem uygun fiyatlı hem de kaliteli hizmet sunacağını belirterek, “Bu iki yeni sosyal alan, komşularımıza nefes olacak” dedi. Açılacak olan ÇanKafe ve Kent Lokantası'nın, sosyal belediyecilik anlayışıyla halka açık, erişilebilir hizmet alanları olarak tasarlandığı vurgulandı.

Ziyaret sonrası açıklama yapan Güner, “Çok yakında Ahlatlıbel’de açacağımız 3’üncü ÇanKafe’mizi ve Harbiye Mahallesi’nde son hazırlıkları tamamlanmak üzere olan 2’nci Kent Lokantamızı ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledim. İki mekanımız da komşularımıza yeni nefes alanı olacak. Uygun fiyatla kaliteli hizmet sunacaklar,” dedi.

Çankaya Belediyesi’nin sosyal projeleri arasında yer alan ÇanKafeler ve Kent Lokantaları, özellikle mahalle ölçeğinde sosyal yaşamı desteklemeyi amaçlıyor. Uygun fiyat politikasıyla dikkat çeken bu mekanlar, belediyenin kamu yararı odaklı hizmet anlayışının birer örneği olarak öne çıkıyor.

Ahlatlıbel’deki ÇanKafe ve Harbiye Mahallesi’ndeki Kent Lokantası'nın önümüzdeki günlerde hizmete açılması bekleniyor.

Kent Lokantası nedir?

Kent Lokantası modeli, ilk kez 2022 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulamaya alınmıştı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu döneminde hayata geçirilen bu sosyal hizmet, düşük gelirli vatandaşların sıcak ve dengeli yemek ihtiyacını uygun fiyatlarla karşılamayı hedefliyor. Çankaya Belediyesi de bu modeli Ankara’ya taşıyarak mahalle halkına ekonomik ve erişilebilir yemek hizmeti sunmayı amaçlıyor.