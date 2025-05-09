Ankara Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine dayanarak yaptığı açıklamada, saat 16.30 - 18.00 arasında kentte kısa süreli ancak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurmuştu. Uyarının ardından Ankara’nın bazı bölgelerinde yağış etkisini göstermeye başladı.

Ankara'da kuvvetli rüzgarla birlikte sağanak etkili oldu, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Başkentte etkili olan kuvvetli rüzgar ve sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışla birlikte cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler su birikintileri nedeniyle güçlükle ilerledi. Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde yağış nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu, ulaşım aksadı. Belediye ekipleri, suyla kaplanan bölgelerde çalışma yaptı. Rüzgar nedeniyle kafe ve restoranların sandalyeleri devrildi. Vatandaşlar koşarak sığınacak yer aradı. Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, kuvvetli yağışın kısa süreli etkili olacağı belirtilerek, muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği aktarıldı.