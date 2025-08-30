En eskisi 1932 model olan 70 klasik otomobil üç gün boyunca 80 Binde Devr-i Alem Parkı'nda ziyaret edilebilecek.

Konya Klasik Otomobilciler Derneği Başkanı Muammer Deveci, sergi açılışında yaptığı konuşmada, bu sergi sayesinde bilgisayar gibi teknolojik aletlerin olmadığı dönemlerde neler yapılabildiğini insanlara göstermenin mutluluğunu yaşadıklarını anlattı.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ise serginin geçmiş dönemlerde olduğu gibi tam bir panayır haline dönüşeceğinden emin olduğunu söyledi.

Serginin geçmiş ile günümüzü buluşturduğuna dikkati çeken Kavuş, 'Hala bu araçlarda olup da günümüz araçlarında olmayan özellikler var. Bu araçlar çoğunlukla 60 yaşında ve üzerinde araçlar ve hala daha bu araçlarda bulunan özelliklerin bir kısmı günümüz araçlarında yok. Zamanın da çok değerli ve çok özenilerek bir işçilik çıkarılmış. Renklerine zaten bayılmamak mümkün değil.' diye konuştu.

Serginin açılışına, AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, dernek yöneticileri, klasik otomobil sahipleri ile vatandaşlar katıldı.