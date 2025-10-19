Sivas Belediyesi, su israfını önlemek ve içme suyu kalitesini artırmak amacıyla yürütülen SCADA sistemi çalışmaları kapsamında 19 Ekim Pazar günü 09.00-17.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacağını duyurdu.

Belediyeden yapılan açıklamada, kesintiden Ahmet Turan Gazi Mahallesi’nin bir bölümü ile Organize Sanayi Bölgesi 2. Kısım’ın etkileneceği belirtilerek, vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi.

Sivas'ta kar yağdı
Sivas'ta kar yağdı
İçeriği Görüntüle

Muhabir: Haber Merkezi