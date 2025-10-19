Sivas Belediyesi, su israfını önlemek ve içme suyu kalitesini artırmak amacıyla yürütülen SCADA sistemi çalışmaları kapsamında 19 Ekim Pazar günü 09.00-17.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacağını duyurdu.

Belediyeden yapılan açıklamada, kesintiden Ahmet Turan Gazi Mahallesi’nin bir bölümü ile Organize Sanayi Bölgesi 2. Kısım’ın etkileneceği belirtilerek, vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi.