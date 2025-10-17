okman Hekim Caddesi’nde başlatılan çalışma kapsamında yaklaşık 300 metrelik alanda desenli asfaltın dayanıklılığı ve performansı test ediliyor.

Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı. Başkan Uzun, bu uygulamanın kent estetiğine katkı sağlayacağını belirterek, olumlu sonuçların alınması halinde desenli asfaltın şehir genelinde yaygınlaştırılacağını ifade etti. Belediyeden yapılan açıklamada, projede bütçenin tasarruflu kullanılarak daha uzun mesafelerde bisiklet ve yürüyüş yolları inşa edilmesinin hedeflendiği bildirildi.