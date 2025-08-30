Bangladeş resmi ajansı Bangladesh Sangbad Sangstha'nın (BSS) haberine göre, dün başkent Dakka'da, 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'na katılmış kişiler tarafından organize edilen bir toplantı yapıldı.

Toplantıya katılan eski Telekomünikasyon Bakanı Sıddık ve diğer 15 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

'Hükümeti devirmeyi planlama' suçlamasıyla mahkemeye sevkedilen 16 kişi, 'terörle mücadele' yasası kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

- Ne olmuştu?

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından Temmuz 2024 ortasında öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı. Yüksek Mahkemenin temmuz sonunda kontenjan kotası oranlarını düşürmesiyle protestolara son verildiği duyurulmuştu.

Gösterilerdeki şiddet olaylarından sorumlu tutulan Cemaat-i İslami Partisi ve öğrenci kanadının yasaklanmasının ardından protestocular, bu kez de gösterilerde yaşamını yitirenler için 'adalet' çağrısıyla sokaklara dökülmüştü.

Bangladeş'teki gösteriler sırasında şiddet olaylarında yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Şiddet olayları artarak devam ederken Başbakan Şeyh Hasina, resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş, bu sırada göstericiler Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı.

Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos 2024'te geçici hükümet başkanı olarak yemin edip göreve başlamıştı.