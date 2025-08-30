Duran, sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi:

" Tarih boyunca kazandığımız her bir zafer bize; bağımsızlığın değerini, özgürlüğün kıymetini, millet olmanın ne denli büyük bir güç olduğunu hatırlatıyor. Ülkemizin daha güçlü yarınlarına ulaşmasında hepimizin azimle çalışması, birlik ve beraberliğimizi muhafaza etmesi, ortak hedeflere kenetlenmesi büyük bir anlam taşıyor. Büyük Zafer’in 103. yılında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, tüm aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmetle ve saygıyla yâd ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun"

